Лукашенко із забинтованою рукою вперше за тиждень з’явився на публіці

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вперше за тиждень з’явився на публіці. Останніми днями в медіапросторі поширюються припущення, що він має проблеми зі здоров’ям.

Фото та відео з Лукашенком оприлюднив пропагандистський Telegram-канал Пул первого, наближений до пресслужби диктатора.

На знімку самопроголошений президент Білорусі стоїть у якійсь лісистій місцевості. В нього забинтована ліва ріка, тоді як на параді у Москві 9 травня пов’язка була на правій руці.

У підписі до фото сказано, що Лукашенко мав заслухати “доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони” в центральному командному пункті ВПС та ППО.

Lukashenko has a bandage on his hand: they showed him at the central command post of the Air Force and Air Defense Forces. pic.twitter.com/xaTi4BnpZw

— Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) May 15, 2023