Лукашенко із забинтованою рукою вперше за тиждень з’явився на публіці

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вперше за тиждень з’явився на публіці. Останніми днями в медіапросторі поширюються припущення, що він має проблеми зі здоров’ям.

Фото та відео з Лукашенком оприлюднив пропагандистський Telegram-канал Пул первого, наближений до пресслужби диктатора.

На знімку самопроголошений президент Білорусі стоїть у якійсь лісистій місцевості. В нього забинтована ліва ріка, тоді як на параді у Москві 9 травня пов’язка була на правій руці.

У підписі до фото сказано, що Лукашенко мав заслухати “доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони” в центральному командному пункті ВПС та ППО.

Lukashenko has a bandage on his hand: they showed him at the central command post of the Air Force and Air Defense Forces. pic.twitter.com/xaTi4BnpZw — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) May 15, 2023

На відео, знятому, ймовірно, в командному пункті, диктатор підтвердив падіння чотирьох військових повітряних суден (гелікоптерів та винищувачів) у Брянській області РФ 13 травня.

Він оголосив що після цього “інциденту” війська Білорусі одразу були переведені в режим підвищеної бойової готовності.

– Три доби після подій поряд із нами. Я маю на увазі в Брянській області, коли було збито чотири повітряні судна. Ми мусили на це реагувати. З того часу ми перебуваємо у більш підвищеній готовності – наші війська, – заявив Лукашенко.

Він додав, що “обстановка не критична”, але є “фактори, що насторожують”.

Варто зазначити, що останнім часом Олександр Лукашенко практично не з’являвся на публіці. Про його стан здоров’я з’являлося багато чуток, проте офіційної інформації немає.

Як пише білоруське видання Зеркало, диктатор сьогодні вперше з’явився в публічному полі з 9 травня, коли він відвідав парад у Москві.

Саме після параду почали поширюватися чутки про проблеми зі здоров’ям у Лукашенка, оскільки диктатор тоді з’явився із забинтованою правою рукою, мав хворобливий вигляд і не зміг пройти пішки кількох сотень метрів.

З 9 травня жодних заходів за особистої участі Лукашенка в Білорусі не проводилося, уточнює Зеркало. У неділю, наприклад, він не брав участі в урочистостях з нагоди Дня прапора, герба та гімну. Пресслужба диктатора та білоруські чиновники відмовчуються з цього приводу.

13 травня з’явилася інформація, що Лукашенко приїхав у президентську клініку в Дроздах. У цей час були перекриті всі під’їзди до лікарні, а вздовж доріг стояли силовики.

В українській розвідці підтвердили, що диктатор хворіє, однак не стали розкривати деталі.

Джерело: Зеркало, БЕЛТА

Фото: Telegram-канал Пул первого

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