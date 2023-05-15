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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Основою для завершення війни має бути українська формула миру – фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

Українська формула миру має стати основою для завершення повномасштабної війни з Росією.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає агентство Reuters.

Зазначається, що її заява співпала за часом з турне спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея країнами Європи.

— Нічого про Україну без України… Ніколи не можна забувати, що це Україна зазнала брутального вторгнення. Тому це вона має закладати основоположні принципи для справедливого миру, – сказала очільниця Єврокомісії.

Вона назвала гарною ознакою діалог, який відбувся між президентом України та лідером КНР Сі Цзіньпіном. За її словами, Пекін має використати свій вплив на Москву, щоб припинити війну.

ЗМІ повідомили, що Лі Хуей здійснить візит до України протягом 16-17 травня. Ця поїздка стане частиною дипломатичного турне Лі Хуея, яке стартувало 15 травня.

Лі відвідає також Польщу, Францію, Німеччину та Росію. У Пекіні заявили, що поїздка спрямована на обговорення “політичного врегулювання” повномасштабної війни в Україні.

Джерело: Reuters
Єврокомісія, Китай, Україна, Урсула фон дер Ляєн
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