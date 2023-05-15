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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Попри санкції, РФ у 2022-му отримала деталі літаків Boeing та Airbus на мільйони доларів – NYT

літак в аеропорту
Фото: Unsplash

Дані російської митниці свідчать, що минулого року в Росію, попри санкції, були відправлені запчастини для літаків, вироблених компаніями Boeing, Airbus та іншими, на мільйони доларів.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Дані, які були зібрані та проаналізовані американським агрегатором торговельних даних Import Genius, показують, що авіаційні запчастини були відправлені російським авіакомпаніям, проти яких були запроваджені санкції адміністрацією Джо Байдена.

Йдеться, зокрема, про такі авіакомпанії: Росія, Аерофлот, Уральські авіалінії, S7 Airlines, Utair Aviation та Побєда.

Газета зазначає, що ці поставки стали можливими завдяки нелегальним мережам, які виникли для того, щоб спробувати обійти санкції, перетасувавши товари через низку підставних покупців, часто на Близькому Сході та в Азії.

Наприклад, минулого року на склади Аерофлоту надійшли десятки партій мідних дротів, болтів, графіту та інших деталей, маркованих як вироблені в США компанією Boeing. Вони пройшли через невідомі торгові компанії, зони вільної торгівлі та індустріальні парки в ОАЕ та Китаї, а потім потрапили до Росії, щоб допомогти відремонтувати зношений флот Аерофлоту.

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прапор Японії

Дані охоплюють понад 5 тис. окремих поставок авіаційних деталей до Росії протягом восьми місяців 2022 року. До РФ надходили елементи від простих гвинтів до стартера авіаційного двигуна марки Honeywell вартістю $290 тис.

Загалом за вісім місяців до Росії було відправлено авіаційних запчастин американського виробництва на суму $14,4 млн, з яких $8,9 млн – це деталі, які, за описанням, були виготовлені або марковані американською компанією Boeing і продані в Росію через третіх осіб.

Компанія Boeing заявила, що повністю дотримується санкцій США і призупинила постачання запчастин, обслуговування та технічну підтримку для клієнтів у Росії на початку 2022 року.

Експерти в галузі авіаційних поставок заявили, що деталі, ймовірно, надійшли з різних джерел, таких як наявні закордонні запаси авіакомпаній і ремонтних підприємств або перекупники, які торгують утилізованими деталями.

Повідомляється, що більшість товарів проходили через такі країни, як ОАЕ, Туреччина, Китай і Мальдіви. Але кілька партій, зокрема до Росії, були відправлені безпосередньо зі США або Європи.

Також зросли обсяги поставок протягом минулого року, оскільки Росія залучила міжнародні компанії, щоб допомогти їй обійти санкції. На думку директора з досліджень Import Genius Вільяма Джорджа, така тенденція свідчить про те, що мережі для обходу санкцій потребували часу для створення і зараз в змозі допомогти російським авіакомпаніям отримати деякі ключові деталі.

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Джерело: NYT
літаки РФ, Санкції проти Росії, США
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