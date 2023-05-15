Зернову угоду знову спробують продовжити найближчими днями – ООН

Найближчими днями продовжаться зусилля щодо пролонгації Чорноморської зернової ініціативи, яка розблокувала експорт української агропродукції.

Про це повідомив заступник генсека ООН з гуманітарних питань, координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

Він нагадав про важливість експорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з українських портів на Чорному морі. Гріффітс запевнив, що робота над цим питанням триватиме, йдеться про “найближчі дні”.

– Продовження Чорноморської ініціативи є надзвичайно важливим, як і повторне зобов’язання сторін щодо її безперебійного та ефективного функціонування, – наголосив Гріффітс на засіданні Ради безпеки ООН щодо України.

За його словами, ООН і надалі закликатиме всі сторони виконувати взяті на себе обов’язки, оскільки “світ дуже уважно стежить за нами”.

Як відомо, зернову угоду 22 липня минулого року підписали Україна, Туреччина та ООН. Окремий аналогічний документ підписала РФ. Однак країна-агресор систематично блокує діяльність зернового коридору, штучно створюючи черги суден у Босфорі.

Наразі РФ погрожує заблокувати зернову ініціативу після 18 травня.

Днями в МЗС Туреччини заявили, що Чорноморська зернова ініціатива може бути продовжена ще на два місяці.

Водночас в українському МЗС сьогодні поінформували, що Україна отримує суперечливі сигнали щодо майбутнього зернової угоди: склалася “підвішена ситуація” через маніпуляції РФ.

Джерело : The Guardian

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