G7 планує конкретні дії для посилення ізоляції РФ – Кірбі

На саміті лідерів країн G7 у Японії будуть ухвалені конкретні кроки, які посилять ізоляцію РФ та послаблять її спроможності продовжувати війну проти України.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

– Упродовж останніх 15 місяців після вторгнення Росії G7 демонструвала солідарність з Україною, згуртовувала світ на підтримку України та відрізала Путіна від ключових технологій і фінансування по всьому світу. Ви побачите конкретні дії щодо подальшої ізоляції РФ та послаблення її здатності вести жорстоку війну, – сказав Кірбі.

За словами Кірбі, рівень солідарності країн G7 зараз навіть вищий, ніж був минулого року.

Саміт лідерів країн G7 відбудеться 19-21 травня в японському місті Хіросіма.

Джерело : Укрінформ

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