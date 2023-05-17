Італію накрила руйнівна повінь: є загиблі та зниклі безвісти
Щонайменше троє людей загинули і тисячі були евакуйовані зі своїх домівок у результаті руйнівних повеней, що обрушилися на північний регіон Італії Емілія-Романья.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначено, що ситуація може ускладнитися, адже зливи досі тривають.
Влада Емілії-Романьї повідомила, що в містах Форлі, Чезена й Чезенатіко було знайдено три тіла загиблих, ще троє людей зникли безвісти.
Через те, що річки вийшли з берегів, люди були змушені піднятися на дахи своїх будинків, де пожежники рятували їх за допомогою гелікоптерів або гумових човнів.
Cesena sommersa, che disastro. #EmiliaRomagna pic.twitter.com/X488QYRrxM
— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) May 16, 2023
Низка автомобільних доріг і залізничних сполучень були заблоковані, а мери багатьох міст, зокрема Болоньї, закликали жителів не залишати свої домівки.
За словами метеорологів, зливні дощі прийшли за місяцями посухи, яка висушила землю, зменшивши її здатність поглинати воду та погіршивши наслідки повеней.
Фото: MeteoNews 24
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