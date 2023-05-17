Тайвань має брати приклад з того, як Україна успішно захищається від РФ – Остін

Те, як Україна воює проти російських військ, дає уроки Тайваню, показуючи, як менша армія може успішно захищатися від більшої.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на слуханнях у Сенаті, повідомляє Alarabia News.

– Ми винесли кілька важливих уроків з війни України з Росією. Один із цих уроків полягає в тому, що з асиметричними можливостями, асиметричною тактикою та технікою менші сили можуть дуже добре захиститися від більших сил, – сказав він, відповідаючи на запитання про стратегії захисту Тайваню від потенційних військових дій з боку Китаю.

Остін також додав, що повноваження Конгресу брати зброю з американських запасів і надавати її Тайваню – як це було зроблено у випадку з Україною – є “вирішальними в наших зусиллях забезпечити Тайвань тим, що йому необхідно для самозахисту”.

Китай вважає демократично керований Тайвань частиною своєї території, яку одного дня він поверне собі, якщо буде потрібно, навіть силою. Острів живе під загрозою китайського вторгнення. В останні роки Пекін посилив свою риторику і військову активність навколо нього.

Джерело: Alarabia News

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