Джонсон називав Макрона “путінським підлабузником” через поїздку у Москву – експомічник
Колись у приватній розмові розгніваний експрем’єр Британії Борис Джонсон назвав президента Франції Еммануеля Макрона “путінським підлабузником” і пообіцяв врізати йому.
Так стверджує ключовий помічник британського експрем’єр-міністра Гуто Гаррі у подкасті, пише Politico.
За його словами, Джонсон емоційно висловлювався про Макрона через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
— На нашій ранковій зустрічі, здається, з невеликою групою, він просто напав на Еммануеля Макрона. По суті, він сказав: Він – слово з чотирьох букв, яке починається на “С”, він – дивак, він – підлиза Путіна, – сказав Гаррі.
Він сказав, що Джонсон хотів нашкодити Макрону, вживши термін, що означає “зняти боксерські рукавички”: “Мені доведеться врізати йому”, переповідає його слова Гаррі.
Ба більше, він додав, що напруженість виникла ще тоді, коли Еммануель Макрон їздив до Москви, щоб поговорити з Путіним. Він розповів, що цей епізод Джонсон описав як нудотний.
Експомічник Джонсона сказав, що зрештою лідери двох країн через кілька тижнів помирилися, дуже добре ладнали й навіть ходили разом пити віскі на саміті G7.
Речник Джонсона заявив, що він не визнає розповідь Гаррі про зустріч і не брав участі у подкасті свого колишнього чиновника, в якому той відверто розповідає про все.