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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Джонсон називав Макрона “путінським підлабузником” через поїздку у Москву – експомічник

Макрон і Джонсон
Фото: Getty Images

Колись у приватній розмові розгніваний експрем’єр Британії Борис Джонсон назвав президента Франції Еммануеля Макрона “путінським підлабузником” і пообіцяв врізати йому.

Так стверджує ключовий помічник британського експрем’єр-міністра Гуто Гаррі у подкасті, пише Politico.

За його словами, Джонсон емоційно висловлювався про Макрона через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

— На нашій ранковій зустрічі, здається, з невеликою групою, він просто напав на Еммануеля Макрона. По суті, він сказав: Він – слово з чотирьох букв, яке починається на “С”, він – дивак, він – підлиза Путіна, – сказав Гаррі.

Він сказав, що Джонсон хотів нашкодити Макрону, вживши термін, що означає “зняти боксерські рукавички”: “Мені доведеться врізати йому”, переповідає його слова Гаррі.

Ба більше, він додав, що напруженість виникла ще тоді, коли Еммануель Макрон їздив до Москви, щоб поговорити з Путіним. Він розповів, що цей епізод Джонсон описав як нудотний.

Експомічник Джонсона сказав, що зрештою лідери двох країн через кілька тижнів помирилися, дуже добре ладнали й навіть ходили разом пити віскі на саміті G7.

Речник Джонсона заявив, що він не визнає розповідь Гаррі про зустріч і не брав участі у подкасті свого колишнього чиновника, в якому той відверто розповідає про все.

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Еммануель Макрон

Джерело: Politico
Борис Джонсон, Війна в Україні, Велика Британія, Еммануель Макрон, Франція
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