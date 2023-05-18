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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Пентагон не проти, щоб інші країни передали F-16 Україні – Politico

F-16
Фото: Depositphotos

Адміністрація президента США Джо Байдена зіткнулася з новою кампанією тиску щодо передання F-16 Україні. Поки що Білий дім “тримає лінію”, але можливо, з часом дозволить іншим країнам відправити літаки Києву.

Про це пише Politico.

Зазначено, що хоча Білий дім неодноразово відкидав можливість відправки американських F-16, він ніколи не виключав схвалення передавання третьою стороною.

Видання вказує, що неназваний співрозмовник із Пентагону у відповідь на прохання прокоментувати передання F-16 Україні вказав журналістам на статтю газети, опубліковану в січні 2023 року.

– У ній інший анонімний співрозмовник із відомства, говорячи про постачання, сказав: “Я не думаю, що ми проти”. У тому ж матеріалі він наголосив, що остаточного рішення про постачання ще не ухвалено, – йдеться у повідомленні.

Водночас, Politico додає, що наразі не схоже, що якийсь європейський уряд звернувся до США з офіційним проханням передати ЗСУ свої винищувачі. Журналісти припускають, що країни можуть відкласти деякі дискусії для липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Раніше пресслужба британського уряду повідомила, що Велика Британія влітку почне навчання українських пілотів, а також веде переговори з іншими країнами щодо відправлення до України сучасних винищувачів F-16.

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Джерело: Politico
Винищувач F-16, США, Україна
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

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