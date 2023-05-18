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У Білому домі відмовились відповісти, чи розпочався вже контрнаступ ЗСУ

Джейк Салліван
Фото: Getty Images

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон не коментуватиме, чи контрнаступ Сил оборони України вже розпочався.

Про це він сказав на брифінгу.

– Як ви знаєте, це не схоже на висадку в “день Д” на пляжі. Ці види бойових дій більш динамічні, багатошарові, багатогранні, – сказав радник.

Салліван зазначив, що не збирається висловлюватися щодо початку контрнаступу ЗСУ.

– Нехай українці самі охарактеризують і опишуть те, що вони роблять. Скажу лише, що в деяких частинах України ведуться інтенсивні бойові дії, як ми нещодавно бачили на прикладі боїв навколо Бахмута, – додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що контрнаступ Сил оборони розпочнеться, коли Україна отримає мінімум, з яким зможе вирватися вперед.

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Білий дім, ЗСУ, контрнаступ, Україна
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

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