У Конгресі США закликали Байдена розблокувати відправку літаків F-16 Україні — NYT

У середу, 17 травня, група з 14 членів Конгресу закликала президента США Джо Байдена “без зволікань” розблокувати передачу Україні F-16.

Про це повідомляє NYT.

– Як ми бачили на прикладі початкових вагань наших союзників щодо надання танків Україні, лідерство США має вирішальне значення для забезпечення Києва додатковими ресурсами і новими можливостями, – написали республіканці та демократи в листі до Білого дому.

Політики наголосили, що надання Україні винищувачів F-16 має важливе значення для ефективного завершення війни на справедливих умовах.

Раніше у NYT повідомили, що кілька країн Європи готові передати свої літаки F-16 Україні.

Поки що США виключають передачу Києву своїх винищувачів, однак адміністрація Байдена може видати ліцензії на реекспорт F-16, що дасть змогу іншим країнам передати ЗСУ свої F-16.

Джерело : NYT

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