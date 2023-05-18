Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Світ
Потребує перевірки
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Конгресі США закликали Байдена розблокувати відправку літаків F-16 Україні — NYT

Білий дім США
Фото: Unsplash

У середу, 17 травня, група з 14 членів Конгресу закликала президента США Джо Байдена “без зволікань” розблокувати передачу Україні F-16.

Про це повідомляє NYT.

– Як ми бачили на прикладі початкових вагань наших союзників щодо надання танків Україні, лідерство США має вирішальне значення для забезпечення Києва додатковими ресурсами і новими можливостями, – написали республіканці та демократи в листі до Білого дому.

Політики наголосили, що надання Україні винищувачів F-16 має важливе значення для ефективного завершення війни на справедливих умовах.

Раніше у NYT повідомили, що кілька країн Європи готові передати свої літаки F-16 Україні.

Поки що США виключають передачу Києву своїх винищувачів, однак адміністрація Байдена може видати ліцензії на реекспорт F-16, що дасть змогу іншим країнам передати ЗСУ свої F-16.

Читайте також
На кону в Україні – доля світу: Дуда назвав три кроки в боротьбі з агресією РФ
Анджей Дуда

Джерело: NYT
Війна в Україні, Винищувач F-16, Джо Байден, Конгрес США, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Севастополі лунають вибухи – що відомо
Вибух
Окупанти обстріляли Харківщину: у Циркунах загинула людина, ще двох поранено
Вибух
Лідери G7 обговорять ідею саміту, присвяченого українській формулі миру – ЗМІ
У Конгресі США закликали Байдена розблокувати відправку літаків F-16 Україні — NYT
Новий спосіб депортації та паніка на півострові: командир Акаєв про Крим та його звільнення
У Конгресі США закликали Байдена розблокувати відправку літаків F-16 Україні — NYT
Просто сезон – ОК Південь про регулярну “бавовну” в Криму
бавовна у Криму
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
З танками та байрактарами! Як війна змінила українську вишиванку
вишиванки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)
У Конгресі США закликали Байдена розблокувати відправку літаків F-16 Україні — NYT
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.05.2023)
У Конгресі США закликали Байдена розблокувати відправку літаків F-16 Україні — NYT
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (17.05.2023)
У Конгресі США закликали Байдена розблокувати відправку літаків F-16 Україні — NYT
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь