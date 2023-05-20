Коли тебе не поважають, це не стратегічне партнерство: Санду про відносини з Росією

Президент Молдови Мая Санду сказала, що Росія не є стратегічним партнером для її країни.

Про це вона сказала в інтерв’ю молдовському проєкту NonFiction.

Відповідаючи на запитання, чи Кишинів та Москва стратегічними партнерами, вона сказала, що коли тебе не поважають, це напевне не стратегічне партнерство.

— Коли Росія тримає проти волі нашого народу 30 років війська на нашій території – це не стратегічне партнерство. Коли, знову ж таки, всілякі блокади нашого експорту, коли ти платиш за газ дуже високі ціни й усе одно вони скорочують постачання газу на 60% без будь-яких причин – то що це за стратегічне партнерство? – сказала вона.

За словами Санду, Молдова готова співпрацювати з тими країнами, які поважають її суверенітет, її людей, і коли це співробітництво обопільне.

Вона назвала російського диктатора Володимир Путіна людиною, яка почала війну, в якій гинуть дуже багато невинних людей. РФ, за її словами, це держава, яка не цінує своїх людей, де людське життя нічого не варте.

Джерело: NonFiction

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