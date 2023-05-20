У Білому домі анонсували переговори Зеленського та Байдена у Хіросімі

Президент України Володимир Зеленський проведе переговори із президентом США Джо Байденом на полях саміту G7 в японській Хіросімі у неділю, 21 травня.

Про це йдеться у поширеному робочому графіку глави Білого дому.

— О 14:15 (08:15 за київським часом, – Ред.) президент візьме участь у двосторонній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським… Хіросіма, Японія, – йдеться в документі.

У суботу, 20 травня, Володимир Зеленський прибув із візитом до Японії. Глава української держави провів окремі зустрічі у кулуарах саміту із лідерами Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Індії та Європейської комісії.

В японському уряді також повідомляли, що планується зустріч Зеленського з прем’єром Фуміо Кішідою.

Варто відзначити, що Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Водночас, офіційний Делі досі відмовляється засудити російське вторгнення, заявляючи, що Індія зробить “все можливе”, щоб допомогти припинити війну.

Джерело : White House

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