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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Білому домі анонсували переговори Зеленського та Байдена у Хіросімі

Володимир Зеленський і Джо Байден
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський проведе переговори із президентом США Джо Байденом на полях саміту G7 в японській Хіросімі у неділю, 21 травня.

Про це йдеться у поширеному робочому графіку глави Білого дому.

— О 14:15 (08:15 за київським часом, – Ред.) президент візьме участь у двосторонній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським… Хіросіма, Японія, – йдеться в документі.

У суботу, 20 травня, Володимир Зеленський прибув із візитом до Японії. Глава української держави провів окремі зустрічі у кулуарах саміту із лідерами Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Індії та Європейської комісії.

В японському уряді також повідомляли, що планується зустріч Зеленського з прем’єром Фуміо Кішідою.

Варто відзначити, що Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Водночас, офіційний Делі досі відмовляється засудити російське вторгнення, заявляючи, що Індія зробить “все можливе”, щоб допомогти припинити війну.

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саміт G7 у Японії

Джерело: White House
G7, Володимир Зеленський, Джо Байден, США, Україна, Японія
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