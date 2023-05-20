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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Rheinmetall розповіли, що планують виготовляти на підприємстві в Україні

У Rheinmetall розповіли, що планують виготовляти на підприємстві в Україні

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти спільно з українським державним концерном Укроборонпром німецькі танки та бойові машини піхоти.

Про це заявив керівник концерну Армін Паппергер виданню Focus.de.

Крім цього на заводі будуть проводити обслуговування та ремонт діючих бронемашин.

— Ми почнемо там (на спільному з Україною підприємстві, – Ред.) з технічного обслуговування та ремонту машин, а також хочемо якнайшвидше почати виробництво бронетехніки, наприклад, транспортних танків Fuchs, – заявив він.

Він додав, що Україна також зацікавлена у сучасному основному бойовому танку Panther та бойовій машині піхоти Lynx.

Але, за словами Паппергера, першим кроком буде покриття гострих потреб країни у її оборонні боротьбі.

На запитання, чи не бояться у Rheinmetall російських ракетних атак, Паппергер сказав, що Україна має ефективні способи захисту від атак на чутливі об’єкти. Він додав, що українські електростанції та інші промислові об’єкти працюють, а в разі пошкодження, оперативно ремонтуються.

12 травня Паппергер повідомив, що Rheinmetall спільно з Укроборонпромом створить підприємство в Україні з ремонту та виробництва танків.

Джерело: Focus.de

Фото: Rheinmetall

Німеччина, Україна, Укроборонпром
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