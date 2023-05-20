У Rheinmetall розповіли, що планують виготовляти на підприємстві в Україні
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти спільно з українським державним концерном Укроборонпром німецькі танки та бойові машини піхоти.
Про це заявив керівник концерну Армін Паппергер виданню Focus.de.
Крім цього на заводі будуть проводити обслуговування та ремонт діючих бронемашин.
— Ми почнемо там (на спільному з Україною підприємстві, – Ред.) з технічного обслуговування та ремонту машин, а також хочемо якнайшвидше почати виробництво бронетехніки, наприклад, транспортних танків Fuchs, – заявив він.
Він додав, що Україна також зацікавлена у сучасному основному бойовому танку Panther та бойовій машині піхоти Lynx.
Але, за словами Паппергера, першим кроком буде покриття гострих потреб країни у її оборонні боротьбі.
На запитання, чи не бояться у Rheinmetall російських ракетних атак, Паппергер сказав, що Україна має ефективні способи захисту від атак на чутливі об’єкти. Він додав, що українські електростанції та інші промислові об’єкти працюють, а в разі пошкодження, оперативно ремонтуються.
12 травня Паппергер повідомив, що Rheinmetall спільно з Укроборонпромом створить підприємство в Україні з ремонту та виробництва танків.
Джерело: Focus.de
Фото: Rheinmetall