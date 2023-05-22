Лукашенку не вистачає грошей для утримання режиму: головред Хартії 97 про його поїздку до РФ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко їде знову до Москви, ймовірно, через економічні проблеми.

Про це заявила білоруська журналістка та головна редакторка сайту Хартія 97 Наталія Радіна в ефірі телемарафону Єдині новини.

Вона зазначила, що ця поїздка також означає те, що Лукашенко все ж одужав. І, якщо говорити про його стан здоров’я, то за її словами, може йтися про психопатології.

— Для чого він їде у Москву? Якщо йдеться про проблеми, то швидше, йдеться про якісь економічні проблеми. Мабуть, Лукашенку не вистачає грошей для утримання свого режиму. Ми знаємо, що витрати, звісно ж, величезні на той репресивний апарат, який дозволяє сьогодні Лукашенкові триматися при владі, – сказала вона.

Родіна додала, що, мабуть, йдеться про якийсь економічний шантаж. Лукашенко просто вимагає у Путіна грошей в обмін на підтримку Росії у цій злочинній війні проти України.

22 травня стало відомо, що Лукашенко планує поїздку в Москву – на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити “проблеми у відносинах”. Про це він заявив під час зустрічі з послом Білорусі у РФ Дмитром Крутим.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.