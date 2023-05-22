Після саміту G7 МЗС Китаю викликало посла Японії: причина

Заступник глави МЗС Китаю Сунь Вейдун викликав посла Японії, щоб висловити протест у зв’язку з “ажіотажем навколо питань, пов’язаних з Китаєм” на саміті G7.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністерства.

На думку Пекіна, Японія співпрацювала з іншими країнами на саміті G7 “у діях і спільних деклараціях з метою очорнення і нападок на Китай, грубого втручання у внутрішні справи Китаю, порушення основних принципів міжнародного права і духу чотирьох політичних документів між Китаєм і Японією”, маючи на увазі Спільну заяву Китаю та Японії від 1972 року.

Він заявив, що дії Японії завдають шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку Китаю, і що Китай “рішуче незадоволений і рішуче виступає проти” цих дій.

– Японія повинна виправити своє розуміння Китаю, ухвалити стратегічну автономію, дотримуватися принципів чотирьох політичних документів між Китаєм і Японією і по-справжньому сприяти стабільному розвитку двосторонніх відносин з конструктивним ставленням, – додав Сунь.

Своєю чергою Хідео Тарумі, посол Японії в Китаї, вказав, що для G7 “природно” звертатися до питань, що становлять спільний інтерес, як це робилося в минулому, і Велика сімка буде продовжувати робити це в майбутньому, поки Китай не змінить свою поведінку.

– Китай повинен спочатку зробити позитивні кроки для вирішення цих проблемних питань, якщо Китай вимагає не згадувати про них, – сказав Тарумі в інтерв’ю газеті Sun.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно під час ранкового брифінгу в понеділок, 22 травня, заявив, що політика Японії щодо Китаю є послідовною: вона наполягатиме на необхідних питаннях і закликатиме до відповідальної поведінки, водночас роблячи кроки для вирішення проблемних питань і співпрацюючи у спільних питаннях.

Раніше експрем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс особисто попросила чинного керівника уряду Ріші Сунака назвати Китай “загрозою” безпеці країни.

Джерело : Reuters

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