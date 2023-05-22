Проблеми у відносинах: Лукашенко зібрався до Москви на зустріч із Путіним

У середу, 24 травня, самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко планує поїздку в Москву – на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити “проблеми у відносинах”.

Про це він заявив під час зустрічі з послом Білорусі у РФ Дмитром Крутим. Вона була присвячена “питанням білорусько-російської співпраці”.

Лукашенко повідомив, що часто зустрічається з Путіним “не для того, щоб подивитися один на одного”, а щоб допомогти урядам Білорусі та РФ “розв’язати якісь вузли”.

– Як мені доповідає уряд, ну майже немає жодних проблем (у відносинах з РФ, – Ред.). Я в це мало вірю. Я бачу по ситуації, що все ж проблеми є, нестиковки якісь. Іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Щоб, зустрічаючись післязавтра в Москві, ми з президентом РФ Путіним могли обговорити та зняти ті проблеми, які взагалі не повинні бути у наших відносинах, – зазначив білоруський диктатор.

Лукашенко уточнив, що в середу в Москві стартує Євразійський економічний форум, в якому білоруська сторона братиме участь.

Як відомо, білоруський диктатор нещодавно літав до Москви – на парад до 9 травня. Той візит спровокував чутки про проблеми зі здоров’ям у Лукашенка. Він з’явився на параді із забинтованою рукою, не зміг пройти пішки кількох сотень метрів і загалом мав хворобливий вигляд.

Лукашенко не зостався на неформальний сніданок, який організував Путін, а після повернення до Білорусі зник із публічного простору. З’являлася інформація, що диктатор відвідував президентську клініку в Дроздах.

В українській розвідці підтвердили, що Лукашенко хворіє, однак не розкривали деталей.

15 травня Олександр Лукашенко вперше за тиждень з’явився на публіці, знову із забинтованою рукою, проте вже іншою.

Джерело: БЕЛТА

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