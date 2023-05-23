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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Франція готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки – МЗС країни

МЗС Франції
Фото: Depositphotos

Франція готова укласти з Україною угоди про надання гарантій безпеки, які допоможуть Україні захистити себе у довгостроковій перспективі.

Про це заявив речник МЗС Франції під час брифінгу у вівторок, 23 травня.

— Франція готова укласти з Україною угоди про надання гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі і запобігти можливій майбутній агресії, як це підтвердили наші лідери у спільній декларації 36-го франко-британського саміту, – йдеться у заяві.

За його словами, Париж разом зі своїми партнерами продовжує роздуми над тим, як найкраще підтримати Україну в часі й в усіх сферах.

Раніше американська газета The Wall Street Journal писала, що західні країни обговорюють гарантії безпеки для Києва за ізраїльською моделлю.

За словами західних посадовців, подібна угода для України могла б вплинути на хід війни з Росією, перешкодивши намірам Володимира Путіна затягти її, щоб підірвати політичну підтримку України у США та окремих країнах Європи.

Джерело: МЗС Франції

Війна в Україні, Україна, Франція
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