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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Брянській області знеструмило кілька селищ: влада РФ каже про дрон з вибухівкою

У Брянській області знеструмило кілька селищ: влада РФ каже про дрон з вибухівкою
Фото: Getty Images

У Брянській області Росії безпілотник скинув вибухівку на електропідстанцію, було знеструмлено декілька селищ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор російської Брянської області Роман Старовойт.

– У Суджанському районі безпілотник скинув вибуховий пристрій на підстанцію. У результаті виявилися знеструмленими села Плехове, Гуєве та Горналь. Наразі ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи, – написав він.

За словами Старовойта, ніхто з мешканців не постраждав.

Напередодні, 22 травня, сили Російського добровольчого корпусу (РДК) та легіону Свобода Росії (ЛСР) провели операцію на території РФ, а саме в Бєлгородській області.

Результатами дій РДК та ЛСР був знищений прикордонний пункт, а підрозділи з громадян РФ заявляли про “звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Поділ”. Крім того, росіяни з РДК та ЛСР вступили у бої за населений пункт Грайворон з регулярною армією Росії.

Як наслідок, ввечері тієї ж доби в Бєлгородській області був введений “режим контртерористичної операції”.

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Вибух, Дрони, Росія
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