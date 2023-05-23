У Брянській області знеструмило кілька селищ: влада РФ каже про дрон з вибухівкою
У Брянській області Росії безпілотник скинув вибухівку на електропідстанцію, було знеструмлено декілька селищ.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор російської Брянської області Роман Старовойт.
– У Суджанському районі безпілотник скинув вибуховий пристрій на підстанцію. У результаті виявилися знеструмленими села Плехове, Гуєве та Горналь. Наразі ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи, – написав він.
За словами Старовойта, ніхто з мешканців не постраждав.
Напередодні, 22 травня, сили Російського добровольчого корпусу (РДК) та легіону Свобода Росії (ЛСР) провели операцію на території РФ, а саме в Бєлгородській області.
Результатами дій РДК та ЛСР був знищений прикордонний пункт, а підрозділи з громадян РФ заявляли про “звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Поділ”. Крім того, росіяни з РДК та ЛСР вступили у бої за населений пункт Грайворон з регулярною армією Росії.
Як наслідок, ввечері тієї ж доби в Бєлгородській області був введений “режим контртерористичної операції”.