Ілля Нежигай, редактор стрічки
У центрі Бєлгорода пролунав вибух: російський губернатор показав фото наслідків
Посеред російського Бєлгорода пролунав вибух.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Повідомлялось, що вибух пролунав в центрі міста.
Згодом губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив вибух, та додав, що причиною став дрон невідомого походження.
– У Бєлгороді на проїжджу частину з БПЛА скинуто вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є пошкодження легкового автомобіля, – написав він.
Він додав, що на місці працюють спеціалісти.
Фото: Настоящий Гладков
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