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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У центрі Бєлгорода пролунав вибух: російський губернатор показав фото наслідків

У центрі Бєлгорода пролунав вибух: російський губернатор показав фото наслідків

Посеред російського Бєлгорода пролунав вибух.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Повідомлялось, що вибух пролунав в центрі міста.

Згодом губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив вибух, та додав, що причиною став дрон невідомого походження.

– У Бєлгороді на проїжджу частину з БПЛА скинуто вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є пошкодження легкового автомобіля, – написав він.

Він додав, що на місці працюють спеціалісти.

Фото: Настоящий Гладков

Бєлгород, Вибух, Росія
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