Бійці РДК все ще залишаються на території Росії – представник добровольців

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) досі залишаються на території Російської Федерації в рамках проведення операції, а російські ЗМІ брешуть про втрати добровольців.

Про це під час пресконференції заявили представники РДК і легіону Свобода Росії (ЛСР), які повернулися на територію України.

За їхніми словами, з боку російських добровольців триває спецоперація в Бєлгородській області, а їхні сили, як і раніше, контролюють кілька населених пунктів.

Представник ЛСР Цезар під час розмови з журналістами назвав російську армію “Колосом на глиняних ногах”.

– Усі переконалися, що кордон (Росії, – Ред.) не на замку, що туди можна зайти і виконати свої завдання. Якщо вчора (22 травня, – Ред.) це було кілька десятків кв. км території, то завтра це буде сотні кв. км території. Це вже буде не село, а обласний центр, – сказав він.

За словами Цезаря, в Росії знайдуться люди, які підтримають РДК і ЛСР, оскільки подібні сили давно вже чекають.

Наразі проміжні підсумки операції оцінюють у РДК і ЛСР як позитивні, оскільки вилазка добровольців показала світу реальну картину російської оборони на кордоні.

Спікери також спростували інформацію про великі втрати особового складу, яку поширюють у російських ЗМІ.

Раніше представники російських добровольців підбили підсумки своєї операції на території Бєлгородської області.

Фото: РДК

Джерело: Freedom

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