Бійці РДК все ще залишаються на території Росії – представник добровольців
Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) досі залишаються на території Російської Федерації в рамках проведення операції, а російські ЗМІ брешуть про втрати добровольців.
Про це під час пресконференції заявили представники РДК і легіону Свобода Росії (ЛСР), які повернулися на територію України.
За їхніми словами, з боку російських добровольців триває спецоперація в Бєлгородській області, а їхні сили, як і раніше, контролюють кілька населених пунктів.
Представник ЛСР Цезар під час розмови з журналістами назвав російську армію “Колосом на глиняних ногах”.
– Усі переконалися, що кордон (Росії, – Ред.) не на замку, що туди можна зайти і виконати свої завдання. Якщо вчора (22 травня, – Ред.) це було кілька десятків кв. км території, то завтра це буде сотні кв. км території. Це вже буде не село, а обласний центр, – сказав він.
За словами Цезаря, в Росії знайдуться люди, які підтримають РДК і ЛСР, оскільки подібні сили давно вже чекають.
Наразі проміжні підсумки операції оцінюють у РДК і ЛСР як позитивні, оскільки вилазка добровольців показала світу реальну картину російської оборони на кордоні.
Спікери також спростували інформацію про великі втрати особового складу, яку поширюють у російських ЗМІ.
Раніше представники російських добровольців підбили підсумки своєї операції на території Бєлгородської області.
Фото: РДК
Джерело: Freedom