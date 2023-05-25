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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Грузинська авіакомпанія запустить для росіян транзитні рейси в країни Європи

Georgian Airways
Фото: Depositphotos

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways планує запустити транзитні рейси для громадян Росії через Тбілісі до країн Європи.

Про це сказав засновник авіакомпанії Тамаз Гаїашвілі в інтерв’ю проросійському каналу RTVI.

За його словами, компанія планує зберегти повітряне сполучення з РФ, а запустити транзитні рейси хочуть з 15 червня.

— Почнемо з 15 червня. Подивимося, як піде ця справа. Ми вважаємо, що на ці (транзитні, – Ред.) маршрути буде достатній попит. Через Тбілісі буде зручніше та швидше, ніж за іншими напрямками, — сказав Гаїашвілі.

Він розповів, що зараз рейси плануються до п’яти міст Європи – Парижа, Відня, Мілана, Салоніків та Ларнаки.

Гаїашвілі додав, що компанія запустила прямі рейси до Москви, звідки пасажири можуть через Тбілісі летіти транзитом будь-куди.

На сайті Georgian Airways відкрито продаж квитків з Москви до різних країн Європи. Приміром, на рейс Москва-Тбілісі-Відень з годинною пересадкою на 15 червня можна придбати квиток за €562. За €580 наступного дня пропонують рейс до Парижа.

Georgian Airways запускає транзитні рейси для росіян до Європи

Скриншот: Georgian Airways

Що передувало?

10 травня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про відновлення авіасполучення з Грузією та скасування візового режиму для грузинів. Авіасполучення між Грузією та РФ було припинено влітку 2019 року.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала таке рішення провокацією, тоді як уряд Грузії його підтримав.

Georgian Airways була однією з перших авіакомпаній, які відновили польоти до Москви. Зурабішвілі закликала не користуватися послугами цієї авіакомпанії та сказала, що бойкотуватиме компанію. У відповідь компанія заявила, що не пускатиме президента Грузії на свої літаки.

Нагадаємо, з 28 лютого 2022 року в межах санкцій Євросоюз закрив небо для російських літаків. Відтак прямі рейси з російських міст до країн Європи стали неможливими.

Крім того, Польща, Литва та Латвія заборонили в’їзд російським туристам, а інші держави ЄС ускладнили видачу віз для громадян РФ.

Джерело: RTVI

Авіакомпанія, Грузія, Росія
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