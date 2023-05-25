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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Курсанти РФ, які проходять навчання біля кордонів України, пиячать і порушують закон – ЦНС

Курсанти РФ, які проходять навчання біля кордонів України, пиячать і порушують закон – ЦНС
Фото: Dreamstime

Російські курсанти вищих навчальних військових закладів РФ, які проходять навчання в бойових умовах на кордоні з територією України, мають низький рівень мотивації та дисципліни.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. За даними ЦНС, це відбулося після успішних дій українських партизан з курсантами Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища, які проходять стажування в бойових умовах на опорних пунктах 76 ДШД у складі Сил прикриття кордону.

У ЦНС зазначають, що 24 травня чотирьох курсантів затримали в стані алкогольного сп’яніння під час спроби пограбувати продовольчий магазин.

Нині відомо, що цих курсантів передали до військової комендатури у російському Рильску. Загалом прибуло 18 курсантів, які проходять навчання на офіцерських посадах на опорних пунктах вздовж кордону.

Нещодавно у ЦНС повідомили, що керівництво РФ планує відправити на війну проти України російських курсантів. Наразі вони проходять навчання в бойових умовах на кордоні з Україною, зокрема, у Курській і Брянській областях РФ.

Факти ICTV публікували матеріал, як правильно здатися в полон російським військовим. Україна поважає міжнародне право, тому окупанти мають можливість зробити це добровільно.

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Джерело: Центр національного спротиву

Алкоголь, Війна в Україні, військовослужбовці, Росія
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