Опинилася між впливом РФ і демократією. НАТО очікує від Грузії дотримання антиросійських санкцій – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс очікує від Грузії імплементації міжнародних санкцій, які обмежують можливості РФ вести війну.

Про це він сказав під час щорічного Брюссельського форуму, повідомляє Укрінформ.

– Важливо, щоб Грузія керувалася демократичними цінностями, в які ми всі віримо. Ми очікуємо від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій, які ускладнюють для Росії фінансування та організацію її загарбницької війни проти України, – зауважив Столтенберг.

Генсек зазначив, що НАТО з Грузією є партнерами вже багато років. Альянс допомагає Тбілісі у впровадженні реформ і здійснює заходи політичного та практичного співробітництва. Водночас Грузія є найбільш вразливою серед країн, що опинилися між шкідливим впливом РФ і демократичним світом.

Саме у Грузії ще у 2008 році проявилася тенденція російської агресивної поведінки проти сусідів, коли РФ здійснила вторгнення в цю країну та захопила частину її територій.

– Такі країни (як Грузія. – Ред.) намагаються чинити спротив російській агресії. Саме тому на Мадридському саміті ми вирішили наростити допомогу для цих країн, і Грузія є найбільш показовим прикладом, – додав Столтенберг.

19 травня в аеропорту Тбілісі вперше за останні чотири роки приземлився російський літак. На вході в аеропорт відбулася акція протесту проти прямого авіасполучення з РФ.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Тбілісі підтримує український народ, але запроваджувати прямі санкції проти Росії не буде, бо це зашкодить економіці країни.

Джерело : Укрінформ

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