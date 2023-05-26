У районі військового аеродрому в російському Морозовську прогриміли вибухи
У районі військового аеродрому в російському Морозовську Ростовської області прогриміли потужні вибухи.
Про це повідомляє Telegram-канал Збройні сили України. Війна з окупантами. Однак наразі невідомо, чи є якісь пошкодження на російському військовому аеродромі.
– Повідомляють про атаку на військовий аеродром у Морозовську в Ростовської народній. Тривожно, – йдеться у повідомленні.
Відомо, що цей аеродром розташований у Ростовській області. Там дислокується 4 Червонопрапорна армія Військово-повітряних сил РФ.
За даними з відкритих джерел, вона націлена на атаку за напрямком південного сходу України. На Морозовському аеродромі дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М та Су-34.
Морозовськ на карті
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко