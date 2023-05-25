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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У РДК заявили, що знову перетнули російський кордон і зайшли на Бєлгородщину

РДК

Російський добровольчий корпус виклав відео у своєму Telegram-каналі на тлі відділення Пошти Росії.

У ролику представники РДК натякнули, що вчергове потрапили на територію Російської Федерації.

— Ну що ж, друзі! Російський добровольчий корпус знову здійснив неможливе. Ми знову на батьківщині! Докази прямо за моєю спиною. Вкотре ми заходимо на територію Росії з боями, чи тихо. Це вже неважливо, – йдеться у зверненні.

За словами бійців РДК, полум’я боротьби розгорається по всій країні. Наприкінці ролика вони заявили: Чекайте нас і у вашому населеному пункті!

На вивісці Пошта Росії можна побачити, що ймовірно відео було записано у селі Глотово Грайворонського міського округу Бєлгородської області РФ.

22 травня РДК і Легіон Свобода Росії, в яких росіяни воюють за Україну, заявили про “звільнення” кількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади.

Увечері 24 травня представники РДК та Легіону підбили підсумки військової операції. Вони сказали, що їхні загальні втрати становили двоє загиблих і десять поранених. За їхніми словами, нині ЗС РФ деморалізовані та непідготовлені.

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Джерело: РДК

Скриншот: РДК

Бєлгород, Війна в Україні, Росія
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