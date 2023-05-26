У ворота резиденції прем’єра Британії врізався автомобіль, водія затримали
У Лондоні заарештували чоловіка після того, як його автомобіль врізався у ворота Даунінг-стріт, де розташована резиденція прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака.
Як пише The Sun, озброєні поліцейські оточили район Вайтхолл після того, як маленький сріблястий Kia протаранив вхід до резиденції о 16:20.
За інформацією видання, Ріші Сунак працював на своєму робочому місці в момент аварії, і будівля була на короткий час заблокована.
Наразі він вирушив на заздалегідь запланований візит, який було відкладено через загрозу безпеці, яка, як припускають, не пов’язана з тероризмом.
Скотланд-Ярд підтвердив, що ніхто не постраждав і що одну особу затримали за підозрою в заподіянні злочинної шкоди й небезпечному водінні.
На кадрах видно, як автомобіль їде центральною лондонською дорогою за військовим меморіалом Кенотаф, а потім врізається головою в металеві ворота.
The chilling moment a car drove into the gates of Downing Street in London. pic.twitter.com/dzl1tLD3QE
— TalkTV (@TalkTV) May 25, 2023
Поліцейські перекрили практично всю дорогу у Вестмінстері, і поліція підтвердила, що автомобіль врізався в укріплені ворота.
Поліцейські в синіх рукавичках обшукали багажник хетчбека і витягли, як виявилося, велику сумку Sainsbury’s, а також пару чорних штанів і кілька чоловічих сорочок.
Вайтхолл був знову відкритий для руху одразу після 18:30.
Фото: Breaking news 24/7
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