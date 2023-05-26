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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У ворота резиденції прем’єра Британії врізався автомобіль, водія затримали

У ворота резиденції прем’єра Британії врізався автомобіль, водія затримали

У Лондоні заарештували чоловіка після того, як його автомобіль врізався у ворота Даунінг-стріт, де розташована резиденція прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака.

Як пише The Sun, озброєні поліцейські оточили район Вайтхолл після того, як маленький сріблястий Kia протаранив вхід до резиденції о 16:20.

За інформацією видання, Ріші Сунак працював на своєму робочому місці в момент аварії, і будівля була на короткий час заблокована.

Наразі він вирушив на заздалегідь запланований візит, який було відкладено через загрозу безпеці, яка, як припускають, не пов’язана з тероризмом.

Скотланд-Ярд підтвердив, що ніхто не постраждав і що одну особу затримали за підозрою в заподіянні злочинної шкоди й небезпечному водінні.

На кадрах видно, як автомобіль їде центральною лондонською дорогою за військовим меморіалом Кенотаф, а потім врізається головою в металеві ворота.

Поліцейські перекрили практично всю дорогу у Вестмінстері, і поліція підтвердила, що автомобіль врізався в укріплені ворота.

Поліцейські в синіх рукавичках обшукали багажник хетчбека і витягли, як виявилося, велику сумку Sainsbury’s, а також пару чорних штанів і кілька чоловічих сорочок.

Вайтхолл був знову відкритий для руху одразу після 18:30.

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Фото: Breaking news 24/7

Джерело: The Sun
Британія, Велика Британія, ДТП, Лондон, Ріші Сунак
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