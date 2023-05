У ворота резиденції прем’єра Британії врізався автомобіль, водія затримали

У Лондоні заарештували чоловіка після того, як його автомобіль врізався у ворота Даунінг-стріт, де розташована резиденція прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака.

Як пише The Sun, озброєні поліцейські оточили район Вайтхолл після того, як маленький сріблястий Kia протаранив вхід до резиденції о 16:20.

За інформацією видання, Ріші Сунак працював на своєму робочому місці в момент аварії, і будівля була на короткий час заблокована.

Наразі він вирушив на заздалегідь запланований візит, який було відкладено через загрозу безпеці, яка, як припускають, не пов’язана з тероризмом.

Скотланд-Ярд підтвердив, що ніхто не постраждав і що одну особу затримали за підозрою в заподіянні злочинної шкоди й небезпечному водінні.

На кадрах видно, як автомобіль їде центральною лондонською дорогою за військовим меморіалом Кенотаф, а потім врізається головою в металеві ворота.

The chilling moment a car drove into the gates of Downing Street in London. pic.twitter.com/dzl1tLD3QE

— TalkTV (@TalkTV) May 25, 2023