Японія підняла винищувачі через російські розвідники Іл-20 над океаном

Японія підняла над Тихим океаном і Японським морем свої винищувачі через російські військові літаки у небі.

Міністерство оборони Японії заявило, що виявило один російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20, який здійснював політ в обидва боки з Охотського моря до Тихого океану.

Японія підняла в повітря винищувачі після того, як у четвер помітила російські військові літаки над Тихим океаном і Японським морем.

Згодом виявили ще один літак Іл-20, який летів у напрямку вод біля острова Садо, а потім повернув у бік континенту.

Охотське море розташоване на північ від японського острова Хоккайдо, а острови Садо – біля західного узбережжя Ніїгата.

Раніше повідомлялося, що російський Су-35 перехопив беззбройний літак Польщі над Чорним морем.

Джерело : Sky News

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