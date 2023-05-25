Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Спроможна збити в небі все: що відомо про ПЗРК NASAMS
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Японія підняла винищувачі через російські розвідники Іл-20 над океаном

літак РЕБ Іл-20 РФ
Фото: Getty Images

Японія підняла над Тихим океаном і Японським морем свої винищувачі через російські військові літаки у небі.

Міністерство оборони Японії заявило, що виявило один російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20, який здійснював політ в обидва боки з Охотського моря до Тихого океану.

Японія підняла в повітря винищувачі після того, як у четвер помітила російські військові літаки над Тихим океаном і Японським морем.

Згодом виявили ще один літак Іл-20, який летів у напрямку вод біля острова Садо, а потім повернув у бік континенту.

Охотське море розташоване на північ від японського острова Хоккайдо, а острови Садо – біля західного узбережжя Ніїгата.

Читайте також
Японія поки що не має планів вступати до НАТО – прем’єр Кісіда
Фуміо Кісіда

Раніше повідомлялося, що російський Су-35 перехопив беззбройний літак Польщі над Чорним морем.

Джерело: Sky News
літаки РФ, Росія, Японія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У РДК заявили, що знову перетнули російський кордон і зайшли на Бєлгородщину
РДК
РФ розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю
Іскандер-М
Російські повстанці діють самостійно, їхні операції будуть масштабнішими – ГУР
Японія підняла винищувачі через російські розвідники Іл-20 над океаном
Кремль продовжує видавати РФ за країну з сильними дипломатичними зв’язками – ISW
Лукашенко і Путін
Бійці РДК все ще залишаються на території Росії – представник добровольців
Японія підняла винищувачі через російські розвідники Іл-20 над океаном
Відео
Перехід на григоріанський календар: які дати свят зміняться, а які – залишаться

Без змін залишиться відзначення Великодня та всіх прив’язаних до нього рухомих свят. Водночас ті парафії, які будуть проти переходу, зможуть святкувати за старим календарем, тиснути на них ніхто не буде.

Христина Гавриш
Готує борщ і пироги: трирічна блогерка розриває соцмережі та допомагає ЗСУ
Японія підняла винищувачі через російські розвідники Іл-20 над океаном
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (24.05.2023)
Японія підняла винищувачі через російські розвідники Іл-20 над океаном
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (24.05.2023)
Японія підняла винищувачі через російські розвідники Іл-20 над океаном
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (24.05.2023)
Японія підняла винищувачі через російські розвідники Іл-20 над океаном
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь