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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Британія заморозить активи Кремля, доки РФ не виплатить компенсацію Україні – Guardian

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Фото: Depositphotos

Велика Британія, ймовірно, триматиме російські державні активи замороженими протягом деякого часу після закінчення війни в Україні.

Як пише газета The Guardian з посиланням на слова британських чиновників, це триватиме доти, поки Москва не погодиться виплатити компенсацію за завдані нею збитки.

Минулого тижня на саміті Ради Європи було створено цифровий реєстр збитків, завданих Україні, як перший крок до міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії. В цілому 44 країни і ЄС заявили про свій намір підтримати новий Реєстр збитків.

Вважається, що близько $300 млрд резервів російського центрального банку перебували в країнах G7 на момент заморожування, але процес складання мапи активів ще не завершено.

Офіційні особи кажуть, що робота над можливістю конфіскації російських державних активів триває вдень і вночі, зокрема з ЄС, але рішення поки що не знайдено.

Депутати від партії торі, Лейбористської партії та українського уряду наполягають на тому, щоб російські державні активи у Британії, вартість яких минулого року становила $31 млрд, були конфісковані, а потім передані безпосередньо Україні для реконструкції.

Газета пише, що паралельно набирає обертів альтернативна, менш ризикована з юридичної точки зору стратегія. За нею, Захід утримує ці активи доти, доки Росія не погодиться виплатити компенсацію.

Палата громад вже ухвалила пропозицію, що вимагає від уряду розробити план використання російських держактивів, але протягом місяців вона відмовлялася взяти на себе зобов’язання щодо ефективної експропріації активів російського Центробанку, що зберігаються у Британії. Там побоюються, що цей крок створить прецедент, який паралізує міжнародну фінансову систему і призведе до контрзаходів проти Великої Британії.

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Джерело: The Guardian
Банк, Війна в Україні, Велика Британія, Росія
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