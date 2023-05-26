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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ДеСантіс назвав “правильним інстинктом” слова Трампа про закінчення війни за 24 години

Рон ДеСантіс
Фото: Depositphotos

Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс, який нещодавно оголосив, що балотуватиметься на посаду президента країни, сказав, що підтримує свого головного конкурента в Республіканській партії Дональда Трампа у питанні закінчення війни в Україні.

45-й президент США раніше заявляв, що нібито може закінчити війну Росії проти України за 24 години.

В інтерв’ю NewsMax ДеСантіс заявив, що такі висловлювання Трампа є “перебільшенням, але ґрунтуються на правильних принципах”.

Не думаю, що це можна зробити за 24 години, він схильний до риторичних прикрас, сказав ДеСантіс.

Він зазначив, що Трамп виявляє “правильний інстинкт” у питанні врегулювання російсько-української війни.

Не намагатися перетворити це на війну на виснаження, або, не дай Боже, ескалацію, коли Росія має найбільший ядерний арсенал у світі, я дійсно думаю, що це правильний інстинкт, — заявив він.

ДеСантіс знову висловив сподівання, що війна в Україні має закінчитися до січня 2025 року, коли буде президентська інавгурація у США.

Також він сказав, що у 2025 році США мають “перемкнути увагу” на загрозу Китаю, а Україні та ЄС потрібно серйозніше ставитися до власної безпеки.

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Джерело: NewsMax

Війна в Україні, США
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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