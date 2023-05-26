ДеСантіс назвав “правильним інстинктом” слова Трампа про закінчення війни за 24 години
Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс, який нещодавно оголосив, що балотуватиметься на посаду президента країни, сказав, що підтримує свого головного конкурента в Республіканській партії Дональда Трампа у питанні закінчення війни в Україні.
45-й президент США раніше заявляв, що нібито може закінчити війну Росії проти України за 24 години.
В інтерв’ю NewsMax ДеСантіс заявив, що такі висловлювання Трампа є “перебільшенням, але ґрунтуються на правильних принципах”.
– Не думаю, що це можна зробити за 24 години, він схильний до риторичних прикрас, – сказав ДеСантіс.
Він зазначив, що Трамп виявляє “правильний інстинкт” у питанні врегулювання російсько-української війни.
– Не намагатися перетворити це на війну на виснаження, або, не дай Боже, ескалацію, коли Росія має найбільший ядерний арсенал у світі, я дійсно думаю, що це правильний інстинкт, — заявив він.
ДеСантіс знову висловив сподівання, що війна в Україні має закінчитися до січня 2025 року, коли буде президентська інавгурація у США.
Також він сказав, що у 2025 році США мають “перемкнути увагу” на загрозу Китаю, а Україні та ЄС потрібно серйозніше ставитися до власної безпеки.
Джерело: NewsMax
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