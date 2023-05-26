Діти кричали від страху та плакали: у Південній Кореї чоловік під час польоту відчинив двері літака

Поліція Південної Кореї заарештувала чоловіка, який незадовго до приземлення відчинив двері літака під час рейсу Asiana Airlines. Це спричинило паніку серед 194 пасажирів, які перебували на борту.

Зазначається, що літак Airbus A321 благополучно приземлився, але з відчиненими дверима, в аеропорту Тегу у Південній Кореї.

Ніхто не постраждав, але дев’ятеро людей були доставлені в лікарню через ймовірну гіпервентиляцію.

Представники Asiana Airlines кажуть, що незадовго до приземлення чоловік, який сидів біля аварійних дверей, потягнув за важіль, щоб відкрити вихід.

На відео, яке зняв один із пасажирів, помітно, як вітер пронизує ряди пасажирів, які вже пристебнули ремені безпеки, щоб підготуватися до посадки. На кадрах можна побачити, як волосся пасажирів сильно куйовдить вітер, а деякі кричать від страху.

Серед пасажирів було 48 дітей.

– Діти тремтіли, плакали і були налякані. Ті, хто сидів біля виходу, мабуть, були шоковані найбільше, – розповідає мати одного з учнів.

Повідомляється, що стюардеси не змогли перешкодити підозрюваному відкрити двері, оскільки вони вже сиділи, підготувавшись до посадки. Зазначається, що чоловік, який подорожував сам, не був п’яним і наразі відмовляється відповідати на запитання слідчих.

– Ми розслідуємо мотиви злочину та покараємо його, – кажуть у поліції.

Джерело : The Guardian

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