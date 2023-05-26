Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Задовольнить потреби двох ешелонів оборони: що відомо про ЗРК NASAMS
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Росія атакує Україну ракетами Х-101: що відомо про снаряд, характеристики та дальність дії
Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Діти кричали від страху та плакали: у Південній Кореї чоловік під час польоту відчинив двері літака

Діти кричали від страху та плакали: у Південній Кореї чоловік під час польоту відчинив двері літака
Фото: Getty Images

Поліція Південної Кореї заарештувала чоловіка, який незадовго до приземлення відчинив двері літака під час рейсу Asiana Airlines. Це спричинило паніку серед 194 пасажирів, які перебували на борту.

Зазначається, що літак Airbus A321 благополучно приземлився, але з відчиненими дверима, в аеропорту Тегу у Південній Кореї.

Ніхто не постраждав, але дев’ятеро людей були доставлені в лікарню через ймовірну гіпервентиляцію.

Представники Asiana Airlines кажуть, що незадовго до приземлення чоловік, який сидів біля аварійних дверей, потягнув за важіль, щоб відкрити вихід.

На відео, яке зняв один із пасажирів, помітно, як вітер пронизує ряди пасажирів, які вже пристебнули ремені безпеки, щоб підготуватися до посадки. На кадрах можна побачити, як волосся пасажирів сильно куйовдить вітер, а деякі кричать від страху.

Серед пасажирів було 48 дітей.

– Діти тремтіли, плакали і були налякані. Ті, хто сидів біля виходу, мабуть, були шоковані найбільше, – розповідає мати одного з учнів.

Повідомляється, що стюардеси не змогли перешкодити підозрюваному відкрити двері, оскільки вони вже сиділи, підготувавшись до посадки. Зазначається, що чоловік, який подорожував сам, не був п’яним і наразі відмовляється відповідати на запитання слідчих.

– Ми розслідуємо мотиви злочину та покараємо його, – кажуть у поліції.

Джерело: The Guardian
Авіакомпанія, Літаки, Південна Корея
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Грузинська авіакомпанія запустить для росіян транзитні рейси в країни Європи
Georgian Airways
Україна через США отримує від Південної Кореї снаряди для артилерії – WSJ
Снаряди, боєприпаси
Ситуація у Бахмуті, готовність ЗСУ до постачання й обслуговування літаків: Данілов про теми на Ставці
Олексій Данілов
Рамштайн-12 стане авіаційним і логістичним: Мусієнко про очікування України
Діти кричали від страху та плакали: у Південній Кореї чоловік під час польоту відчинив двері літака
Виверження вулкана Етна та страйки: в Європі масово скасовують авіарейси
літак в аеропорту
Відео
ЗРК Стріла-10: як радянський комплекс стоїть на сторожі України

Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (26.05.2023)
Діти кричали від страху та плакали: у Південній Кореї чоловік під час польоту відчинив двері літака
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (26.05.2023)
Діти кричали від страху та плакали: у Південній Кореї чоловік під час польоту відчинив двері літака
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (26.05.2023)
Діти кричали від страху та плакали: у Південній Кореї чоловік під час польоту відчинив двері літака
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (26.05.2023)
Діти кричали від страху та плакали: у Південній Кореї чоловік під час польоту відчинив двері літака
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь