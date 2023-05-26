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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Папа Франциск пропустив аудієнції у п’ятницю через лихоманку – Ватикан

Папа римський Франциск
Фото: Getty Images

У Папи Римського Франциска лихоманка. Заходи з його участю у п’ятницю скасовані.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на заяву Ватикана.

— Через лихоманку Папа Франциск не проводив сьогодні вранці жодних аудієнцій, – сказав журналістам речник Ватикану Маттео Бруні.

У четвер у Папи був особливо насичений день. Він провів щонайменше вісім приватних і публічних аудієнцій перед зустріччю з форумом студентів, організованим проєктом Scholas Occurentes.

У п’ятницю вранці список зустрічей понтифіка не було розіслано, як зазвичай. Також не було зроблено жодної заяви про те, чому розклад Папи пустий. Це викликало питання щодо самопочуття понтифіка після його недавнього погіршення здоров’я.

У березні Папу Франциска ушпиталили з респіраторною інфекцією. Пізніше Ватикан повідомив, що у нього був бронхіт, у зв’язку з чим він отримав внутрішньовенне лікування антибіотиками і був виписаний через три дні.

Майже два роки тому, в липні 2021 року, Папу ушпиталили до лікарні Джемеллі для проведення інвазивної операції на товстій кишці, де він провів 11 днів, перш ніж повернутися до Ватикану.

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Джерело: AFP
Ватикан, Папа Римський
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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