Сербія привела армію в стан боєготовності та спрямувала в бік Косова: що відбувається

Підрозділи зЗбройних сил Сербії були приведені у бойову готовність найвищого рівня та були спрямовані в напрямку адміністративного кордону з республікою Косово, де більшість населення становлять серби.

Відповідний наказ підписав сербський президент Александар Вучич, пише портал novosti.rs.

Згідно з указом, Вучич наказав військам терміново рухатися в напрямку адмінкордону з Косово і Метохією (регіони, які перебувають під контролем республіки Косово, але, як і саме Косово, підпадають під юрисдикцію Сербії).

Причиною для цього стала, за версією Сербії, “неспокійна ситуація на півночі Косова”, а точніше протести через небажання косовських сербів допустити до своїх посад мерів-албанців у муніципалітетах Зубін-Поток, Лепосавіч і Звечан.

– Віддано наказ про термінове переміщення (військ. – Ред.) до кордону з Косово. Очевидно, що відбувається терор проти сербської громади в Косові, – заявив міністр оборони Мілош Вучевич в ефірі телеканалів Сербії.

Він також запевнив, що сербська армія виконає наказ президента Сербії Вучича.

– Кілька хвилин тому президент віддав наказ армії підвищити бойову готовність до найвищого рівня. Армія почала свою діяльність. Те, що робить Курті (прем’єр республіки Косово. – Ред.), веде нас до червоних ліній, це вже не гра, це загрожує безпеці всіх людей, які проживають у цих районах, – сказав Вучевич.

Заворушення після суперечливих виборів

Вибори, які 23 квітня відбулися в Косові, були бойкотовані етнічними сербами всередині частково визнаної республіки. І хоч мери вже склали присягу, косовські серби не бажають допускати їх до виконання своїх обов’язків та вважають їхній результат нелегітимним.

З боку сербів у муніципалітетах на півночі Косова були утворені барикади, які завадили новообраним мерам потрапити всередину адмінбудівель, пише Prishtina Insight.

Згодом поліція республіки Косово почала розганяти сербських протестувальників за допомогою сльозогінного газу, а під час розгону незгодних із результатами виборів було чутно вибухи світлошумових гранат і звуки пострілів.

The President of Serbia, Aleksandar Vučić has announced that the Serbian Army has now begun to Deployed towards the Border with Kosovo after being placed on High-Alert earlier today; this announcements follows Major Riots and Protests across Northern Kosovo today by Ethic-Serbs… pic.twitter.com/nqD6v9Dav9 — OSINTdefender (@sentdefender) May 26, 2023

Як наслідок, близько 10 осіб дістали легкі поранення в результаті зіткнень, повідомила місцевим ЗМІ представниця лікарні Даніка Радомирович, пише DW.

Поліція Косов теж повідомила про п’ятьох поранених, постраждалих під час розгону протестів.

Конфлікт між Сербією та Косово

Серби в північному регіоні Косова не визнають проголошення незалежності Косова від Сербії у 2008 році, яке відбулося майже через 10 років після закінчення війни в Косові. Вони все ще вважають Белград своєю столицею.

Етнічні албанці становлять понад 90% населення Косова, а серби, яких налічується близько 50 тис., є більшістю лише в північному регіоні.

Сербська армія кілька разів за останні роки була приведена в стан підвищеної бойової готовності через напруженість у відносинах із Косово – востаннє в грудні, після того, як серби звели барикади на знак протесту проти арешту колишнього правоохоронця.

У березні косовський і сербський уряди усно погодили план, підтриманий США і ЄС, який має на меті розрядити напруженість, надавши місцевим сербам більше автономії, але зберігши за урядом у Пріштіні найвищу владу.

Реакція США

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив уряд Косова за силове захоплення муніципальних будівель і закликав прем’єр-міністра Альбіна Курті змінити курс.

У своїй заяві Блінкен сказав, що дії Косова йдуть врозріз із порадами США та Європи і “різко й без необхідності загострили напруженість, підриваючи наші зусилля, спрямовані на нормалізацію відносин між Косово і Сербією, і матимуть наслідки для наших двосторонніх відносин з Косово”.

Він закликав усі сторони “утримуватися від будь-яких подальших дій, які розпалюватимуть напруженість і сприятимуть конфлікту”.

Фото: OSINTdefender

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