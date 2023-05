Сербія привела армію в стан боєготовності та спрямувала в бік Косова: що відбувається

Підрозділи зЗбройних сил Сербії були приведені у бойову готовність найвищого рівня та були спрямовані в напрямку адміністративного кордону з республікою Косово, де більшість населення становлять серби.

Відповідний наказ підписав сербський президент Александар Вучич, пише портал novosti.rs.

Згідно з указом, Вучич наказав військам терміново рухатися в напрямку адмінкордону з Косово і Метохією (регіони, які перебувають під контролем республіки Косово, але, як і саме Косово, підпадають під юрисдикцію Сербії).

Причиною для цього стала, за версією Сербії, “неспокійна ситуація на півночі Косова”, а точніше протести через небажання косовських сербів допустити до своїх посад мерів-албанців у муніципалітетах Зубін-Поток, Лепосавіч і Звечан.

– Віддано наказ про термінове переміщення (військ. – Ред.) до кордону з Косово. Очевидно, що відбувається терор проти сербської громади в Косові, – заявив міністр оборони Мілош Вучевич в ефірі телеканалів Сербії.

Він також запевнив, що сербська армія виконає наказ президента Сербії Вучича.

– Кілька хвилин тому президент віддав наказ армії підвищити бойову готовність до найвищого рівня. Армія почала свою діяльність. Те, що робить Курті (прем’єр республіки Косово. – Ред.), веде нас до червоних ліній, це вже не гра, це загрожує безпеці всіх людей, які проживають у цих районах, – сказав Вучевич.

Вибори, які 23 квітня відбулися в Косові, були бойкотовані етнічними сербами всередині частково визнаної республіки. І хоч мери вже склали присягу, косовські серби не бажають допускати їх до виконання своїх обов’язків та вважають їхній результат нелегітимним.

З боку сербів у муніципалітетах на півночі Косова були утворені барикади, які завадили новообраним мерам потрапити всередину адмінбудівель, пише Prishtina Insight.

Згодом поліція республіки Косово почала розганяти сербських протестувальників за допомогою сльозогінного газу, а під час розгону незгодних із результатами виборів було чутно вибухи світлошумових гранат і звуки пострілів.

The President of Serbia, Aleksandar Vučić has announced that the Serbian Army has now begun to Deployed towards the Border with Kosovo after being placed on High-Alert earlier today; this announcements follows Major Riots and Protests across Northern Kosovo today by Ethic-Serbs… pic.twitter.com/nqD6v9Dav9

— OSINTdefender (@sentdefender) May 26, 2023