Угорщина непридатна до головування в ЄС: Європарламенту пропонують ухвалити резолюцію

Численні порушення Угорщиною законодавства ЄС роблять її непридатною для головування в ЄС на ротаційній основі у 2024 році.

Як повідомляє Euractiv, про це депутати Європарламенту цього тижня попередили у резолюції, яку планується ухвалити наступного тижня.

Резолюцію підтримали три основні партії Європарламенту. Вона не є юридично обов’язковою. Але, як зазначає видання, вказує шлях до ще однієї серйозної політичної суперечки між Брюсселем і Будапештом, де партія Фідес керує країною з 2010 року.

Угорський уряд має провести шестимісячне головування в Раді міністрів з липня 2024 року, менш ніж через місяць після наступних європейських виборів.

Хоча ротаційне головування має набагато менший політичний вплив на формування дебатів після запровадження Лісабонським договором посади постійного президента Європейської Ради, воно відповідає за формування переговорів щодо законів ЄС.

— Резолюція ставить під сумнів, як Угорщина зможе надійно виконати це завдання у 2024 році, враховуючи її невідповідність законодавству ЄС і цінностям, закріпленим у статті 2 Договору про заснування ЄС, а також принципу щирого співробітництва.

Вона закликає уряди ЄС “знайти належне рішення якомога швидше” і “нагадує, що Європарламент може вжити відповідних заходів, якщо таке рішення не буде знайдено”.

У відповідь речник угорського уряду Золтан Ковач звинуватив депутатів Європарламенту в “тому ж самому старому, набридлому звинуваченні, що Будапешт порушує основні принципи ЄС і тому не може головувати”.

Він сказав, що депутатам не подобається “миротворча позиція Угорщини” і вони нібито “прагнуть втягнути Будапешт у “конфлікт”, маючи на увазі повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Також резолюція звинувачує уряд Віктора Орбана у системній корупції і “засуджує антиєвропейські комунікаційні кампанії угорського уряду, які є частиною стратегії уряду, спрямованої на відволікання уваги від невідповідності цінностям, закріпленим у статті 2 Договору про Євросоюз”.

Уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана в останні роки перебуває в майже перманентному конфлікті з інституціями ЄС, насамперед через суперечки щодо незалежності судової влади, свободи преси, громадянського суспільства та верховенства права.

Джерело: Euractiv

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