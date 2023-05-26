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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна запевнила США, що не битиме американською зброєю по території РФ

Володимир Зеленський і Джо Байден
Фото: Офіс президента

Україна запевнила адміністрацію президента США Джо Байдена, що Сили оборони не будуть бити по території РФ американською зброєю. 

Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі у коментарі телеканалу CNN.

За його словами, Білий дім “чітко дав зрозуміти” Україні, що США не хочуть сприяти ударам по російській території.

– Ми, звичайно ж, не хочемо, щоб будь-яке обладнання, вироблене в США, використовувалося для нападу на територію РФ. І ми отримали від українців запевнення, що вони поважатимуть ці побажання, — сказав Кірбі.

Він наголосив, що США хочуть, щоб Україна могла обороняти свої території.

– На них напали. Вони зазнали вторгнення. Вони мають право на самооборону. Але ми також чітко дали зрозуміти, що ми не хочемо, щоб ця війна переросла далі цього, руйнувань і насильства, яких уже зазнала Україна, — заявив чиновник, підкресливши, що розмови з Україною про це не включали “опис наслідків”, а були “просто підтвердженням”.

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Джон Кірбі, Летальна зброя, Російська агресія, США, Україна
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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