Україна запевнила США, що не битиме американською зброєю по території РФ
Україна запевнила адміністрацію президента США Джо Байдена, що Сили оборони не будуть бити по території РФ американською зброєю.
Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі у коментарі телеканалу CNN.
За його словами, Білий дім “чітко дав зрозуміти” Україні, що США не хочуть сприяти ударам по російській території.
– Ми, звичайно ж, не хочемо, щоб будь-яке обладнання, вироблене в США, використовувалося для нападу на територію РФ. І ми отримали від українців запевнення, що вони поважатимуть ці побажання, — сказав Кірбі.
Він наголосив, що США хочуть, щоб Україна могла обороняти свої території.
– На них напали. Вони зазнали вторгнення. Вони мають право на самооборону. Але ми також чітко дали зрозуміти, що ми не хочемо, щоб ця війна переросла далі цього, руйнувань і насильства, яких уже зазнала Україна, — заявив чиновник, підкресливши, що розмови з Україною про це не включали “опис наслідків”, а були “просто підтвердженням”.
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко