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Лілія Стрілець, головна редакторка

Вибух та пожежа у Краснодарі – ЗМІ пишуть про атаку БпЛА

Вибху безпілотника у Краснодарі

Російське місто Краснодар, за попередніми даними, атаковане безпілотниками. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Очевидці повідомляють про звук, схожий на БпЛА, що летить, перед вибухами.

Опубліковано також відео нібито з місця падіння уламків на будівлю на вулиці Морській в центрі Краснодара.

Дивіться, де знаходиться Краснодар на карті. До найближчої точки лінії фронту в Україні близько 330-360 км.

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Остання бавовна у Краснодарі була  3 березня – пожежа в районі льотного училища.

Фото: Baza

Краснодар, Росія
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

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