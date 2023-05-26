Вибух та пожежа у Краснодарі – ЗМІ пишуть про атаку БпЛА

Російське місто Краснодар, за попередніми даними, атаковане безпілотниками. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Очевидці повідомляють про звук, схожий на БпЛА, що летить, перед вибухами.

Опубліковано також відео нібито з місця падіння уламків на будівлю на вулиці Морській в центрі Краснодара.

Дивіться, де знаходиться Краснодар на карті. До найближчої точки лінії фронту в Україні близько 330-360 км.

Остання бавовна у Краснодарі була 3 березня – пожежа в районі льотного училища.

Фото: Baza

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