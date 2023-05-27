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Інцидент з літаком у Південній Кореї: пасажир пояснив, чому відчинив двері під час польоту

Інцидент з літаком у Південній Кореї: пасажир пояснив, чому відчинив двері під час польоту
Фото: Getty Images

Поліція Південної Кореї заарештувала чоловіка, який незадовго до приземлення відчинив двері літака під час рейсу Asiana Airlines. Це спричинило паніку серед 194 пасажирів, які перебували на борту. Сам затриманий пояснив свій вчинок тим, що “перебував у стані стресу”.

Зазначається, що літак Airbus A321 благополучно приземлився, але з відчиненими дверима, в аеропорту Тегу у Південній Кореї.

Ніхто не постраждав, але дев’ятеро людей були доставлені в лікарню через проблеми з диханням. Обійшлося без серйозних травм.

Представники Asiana Airlines кажуть, що незадовго до приземлення чоловік, який сидів біля аварійних дверей, потягнув за важіль, щоб відкрити вихід.

На відео, яке зняв один із пасажирів, помітно, як вітер пронизує ряди пасажирів, які вже пристебнули ремені безпеки, щоб підготуватися до посадки. На кадрах можна побачити, як волосся пасажирів сильно куйовдить вітер, а деякі кричать від страху.

Серед пасажирів було 48 дітей.

– Діти тремтіли, плакали і були налякані. Ті, хто сидів біля виходу, мабуть, були шоковані найбільше, – розповідає мати одного з учнів.

Повідомляється, що стюардеси не змогли перешкодити підозрюваному відкрити двері, оскільки вони вже сиділи, підготувавшись до посадки. Зазначається, що чоловік, який подорожував сам, не був п’яним.

Що повідомив винуватець інциденту

Південнокорейська поліція повідомила, що чоловік, який відкрив аварійний вихід у літаку, “відчув задуху” і хотів швидше вийти.

Після приземлення лайнера в аеропорту міста Тегу чоловіка, якому близько 30 років, доставили до поліції для допиту. Він повідомив правоохоронцям, що “перебував у стані стресу після нещодавньої втрати роботи”.

– Він відчував, що політ триває довше, ніж мав би, і що він задихається в салоні. Він хотів якнайшвидше вийти, – повідомили в поліції, яку цитує видання The Guardian.

Літак авіакомпанії Asiana Airlines знаходився на висоті приблизно 200 метрів над землею, коли чоловік відкрив двері виходу. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі за порушення законодавства про безпеку польотів.

У міністерстві транспорту країни повідомили, що це “перший подібний інцидент”, про який їм відомо, в історії корейської авіації.

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Джерело: The Guardian
Авіакомпанія, Літаки, Південна Корея
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