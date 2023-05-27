Щоб перемогти Путіна: конгресмени хочуть пришвидшити постачання зброї Україні

Частина законодавців з Республіканської партії мають намір підштовхнути адміністрацію Джо Байдена до швидшого надання Україні зброї, необхідної для успішного контрнаступу.

Видання Голос Америки з посиланням на їхні слова пише, що частина з них вважає, що це мають бути винищувачі F-16 та зброя більшого радіусу дії. Точаться дискусії щодо того, яка з цих двох видів зброї зараз є більш затребуваною.

Приміром, конгресмен-республіканець від Техасу Кіт Селф вважає, що на цьому етапі війни далекобійні ракети Україні потрібніші за винищувачі F-16.

— Як я вже казав президенту Зеленському, коли був в Україні, я вважаю, що далекобійна артилерія потрібна українцям більше, ніж F-16. Я не розумію, чому ми не надаємо їм балістичні ракети ATACMS, це можуть бути ракети першого блоку, або другого. Ці ракети випускаються із установок HIMARS, які українці вже мають. Тому, я вважаю, що артилерія для України важливіша, ніж літаки F-16, – сказав він.

Демократка Мадлен Дін від Пенсільванії вважає, що Україні слід надати усе необхідне та якомога швидше, але за умови, що українська армія не буде вторгатися на територію Росії. Вона сказала, що дуже задоволена рішенням щодо підготовки українців на F-16.

— Моя особиста вимога до адміністрації, – це більше, більше та іще раз більше. Більше усього, що може бути потрібно. Щоб ми були певні, що Україна виграє цю війну, і зробить це раніше, аніж пізніше. Щоб ми могли врятувати життя, врятувати їхню власність, культуру і все те цінне, що представляє собою Україну, – вважає Дін.

На думку конгресвумен від республіканців Енн Вагнер, Вашингтон надає Києву допомогу недостатньо швидко. Крім того, вона вважає, що країни НАТО мають брати активнішу участь у допомозі Україні та загалом в забезпеченні блоку.

— Конгрес виділив на це кошти багато, багато місяців тому. Ми повинні дати Україні всю зброю та інструменти, які їм потрібні, щоб перемогти Путіна. Якщо українці готові вести боротьбу та жертвувати власним життям, ми тут, в Америці, а також усі члени НАТО, повинні підтримати українців усім необхідним та якомога швидше, – сказала вона.

Вона додала, що країни НАТО мають виконувати обов’язки щодо внесення 2% від ВВП в оборонний бюджет блоку. Вагнер зазначила, є багато країн, які нині не виконують цього зобов’язання, але є й ті, хто перевищує цей мінімум і заслуговує на оплески.

Конгресмен-демократ Джим Коста вважає, що надання Україні винищувачів після тренування є лише питанням часу. За його словами, він радий щодо рішення Байдена дати зелене світло на тренування українських пілотів на F-16, а також готовності до співпраці у навчанні союзників, зокрема Нідерландів та Данії.

— Очевидно, що спочатку ми маємо підготувати пілотів, – але українські пілоти дуже здібні. Ми також маємо організувати наземну логістику, щоб підтримувати роботу цих літаків, – зауважив законодавець від штату Каліфорнія.

Щодо ракет великої дальності, Коста вважає, що Конгрес має продовжити тиск на адміністрацію Байдена на двопартійному рівні і в цьому питанні також.

Сенатор-республіканець від штату Північна Дакота Джон Говен вважає, що головною метою допомоги Україні має стати перемога, а не оборона. Він каже, що саме від цього варто відштовхуватись, надаючи будь-яку допомогу Києву.

— Це включає низку речей – артилерію великої дальності та подібні речі, а також протиповітряну оборону. Таким чином вони зможуть захистити себе та український народ, – розповів він.

Говен додав, що однією з тем, які він обговорював із генералом Марком Міллі, була про те, що українцям потрібні оборонні системи, які допоможуть покласти край цій війні й допоможуть виграти її.

Джерело : Голос Америки

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