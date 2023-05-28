Президент ПАР створив комісію для розслідування можливих постачань зброї до РФ

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса призначив комісію для розслідування звинувачень США в тому, що з країни постачали зброю до Росії.

Про це повідомляє The Guardian.

– Президент вирішив провести розслідування у зв’язку із серйозністю звинувачень, ступенем суспільного інтересу та впливом цього питання на міжнародні відносини Південної Африки, – йдеться у заяві Рамафоси.

Зазначено, що ці звинувачення викликали дипломатичний конфлікт між США, ПАР і Росією, а також поставили під сумнів позаблокову позицію Південної Африки щодо війни в Україні.

Раніше посол Сполучених Штатів у ПАР Рубен Брігеті заявив, що Південно-Африканська Республіка постачала Російській Федерації боєприпаси щонайменше з грудня 2022 року.

За його словами, постачання боєприпасів із ПАР здійснювалося за допомогою корабля, який наприкінці минулого року прибув на військово-морську базу Саймонстаун у Кейптауні.

Джерело : The Guardian

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