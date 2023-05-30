Допомагаючи Україні, ми стримуємо РФ якнайдалі від кордонів ЄС – президент Словаччини

Російського агресора поки що вдається якнайдалі стримувати від кордонів Європейського Союзу тим фактом, що Словаччина та інші країни допомагають Україні.

Про це заявила президент Словаччини Зузана Чапутова у коментарі іноземним журналістам.

– Переконаймося, що ми можемо не лише створити простір свободи та демократії в Європі, а й зберегти його. Допомагаючи Україні, ми тримаємо російського агресора якнайдалі від наших кордонів, а також допомагаємо собі, – вважає Чапутова.

Президент Словаччини переконана, що допомога Україні – це не лише вираження міжнародної солідарності, а й інструмент для власної самооборони.

Вона нагадує, що ефективність та єдність Європейського Союзу особливо проявилися під час енергетичної кризи та запровадження спільних санкцій проти Росії через повномасштабну агресію проти України.

Чапутова вважає, що події в Україні – це безпрецендентний вчинок РФ, якому немає місця у XXI столітті. Необхідно поважати міжнародне право та карати людей, які його порушують, переконана президент Словаччини.

Джерело: Novy Cas

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