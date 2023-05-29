Справа в імперіалізмі Росії: Чехія про заяву Шалленберга щодо “відокремлення Путіна від росіян”

Міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга розкритикували за військовий нейтралітет його країни та традиційну політику підтримки зв’язків з Росією.

Про це пише видання The Guardian, зазначаючи, що це сталося під час однієї з перших сесій, де глави МЗС центральноєвропейських країн обговорювали, як Європа має поводитися з Росією після закінчення війни в Україні.

Шалленберг заявив, що Австрія не є членом НАТО, але “ніколи не була нейтральною в тому, що стосується цінностей”. Водночас він заявив, що навіть після перемоги України Європа потребуватиме політики взаємодії з Росією.

— Що б ми не робили, історія не змінюється і географія не зміниться. Ми повинні бути здатними зробити різницю між Путіним і його поплічниками та звичайними росіянами. Це може бути важко, але я вважаю, що є дуже важлива різниця, яку нам вдалося зробити з Іраном і Північною Кореєю, – сказав Шалленберг.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський не погодився з цим твердженням та заявив, що проблема ширша, ніж просто російське керівництво.

— Річ не тільки в Путіні, річ у російському імперіалізмі, в ідеї, що Росія не впевнена у своїх кордонах, що вона може прийти і з силою заявити: “Це моя територія”… Ми повинні бути готові захистити Європу від цієї зловісної ідеї російського імперіалізму, – сказав Ліпавський.

Геополітична конференція за участю світових лідерів, міністрів закордонних справ та міністрів оборони з усієї Європи триватиме впродовж трьох днів, а головною темою порядку денного вже другий рік поспіль є війна в Україні.

Джерело : The Guardian

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.