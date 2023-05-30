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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Застосування касетних боєприпасів РФ проти України призвело до сотень смертей і поранених – HRW

Застосування касетних боєприпасів РФ проти України призвело до сотень смертей і поранених – HRW
Фото: ДСНС

Міжнародна організація, яка займається захистом прав людини у понад 70 країнах світу, Human Rights Watch закликає активізувати зусилля, щоб заборонити касетні боєприпаси. Відповідне озброєння РФ постійно використовує для завдання ударів по Україні.

У звіті HRW зазначається, що Конвенція про касетні боєприпаси, ухвалена 30 травня 2008 року в Дубліні, проходить випробування. У документі йдеться, що касетні боєприпаси використовують під час кількох конфліктів у світі, зокрема, до таких методів вдається Росія.

За даними HRW, РФ неодноразово застосувала касетні боєприпаси після повномасштабного вторгнення в Україну, спричинивши сотні жертв серед цивільного населення та пошкодження цивільних об’єктів.

– Одна атака російських касетних боєприпасів на залізничну станцію в Краматорську 8 квітня 2022 року призвела до вбивства щонайменше 58 мирних жителів і поранень ще 100 осіб. Стигматизація, створена конвенцією, призвела до широкого міжнародного засудження цих атак, – йдеться у документі.

Варто зазначити, що касетні боєприпаси запускають за допомогою артилерії та авіації. Вони нерідко не вибухають під час першого удару і можуть діяти як міни, спричиняючи поранення та смерті через багато років.

Конвенція про касетні боєприпаси забороняє використання, виробництво, придбання, передавання, накопичення касетних боєприпасів і вимагає знищення запасів відповідного озброєння. Росія та Україна не є підписантами зазначеного документу.

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Зброя

Джерело: HRW

авіація РФ, Війна в Україні, Документи, Україна-Росія
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