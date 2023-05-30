Для демонстрації лояльності Кремлю. Газпром відправляє своїх охоронців на війну — WSJ

Охоронні фірми, створені державними корпораціями РФ, зокрема Газпромом, відправляють своїх праційників на війну проти України.

Про це пише The Wall Street Journal.

– Охоронні фірми, створені найбільшими державними корпораціями Росії, колишніми офіцерами та бізнесменами, спрямували війська на лінію фронту в Україні, щоб довести лояльність Кремлю, – йдеться у повідомленні.

У матеріалі також зазначається, що російський диктатор Володимир Путін нібито не хоче починати нову масштабну мобілізацію, тому Кремль передав набір новобранців приватному сектору і компаніям, які залежать від постійних держконтрактів.

Подібні групи частково наслідують ПВК Вагнера, але є менш чисельними. Окрім того, солдати таких формувань, згідно з публічними оголошеннями вакансій, отримують значно вищу зарплатню, ніж вагнерівці.

Джерело : The Wall Street Journal

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.