Для демонстрації лояльності Кремлю. Газпром відправляє своїх охоронців на війну — WSJ
Охоронні фірми, створені державними корпораціями РФ, зокрема Газпромом, відправляють своїх праційників на війну проти України.
Про це пише The Wall Street Journal.
– Охоронні фірми, створені найбільшими державними корпораціями Росії, колишніми офіцерами та бізнесменами, спрямували війська на лінію фронту в Україні, щоб довести лояльність Кремлю, – йдеться у повідомленні.
У матеріалі також зазначається, що російський диктатор Володимир Путін нібито не хоче починати нову масштабну мобілізацію, тому Кремль передав набір новобранців приватному сектору і компаніям, які залежать від постійних держконтрактів.
Подібні групи частково наслідують ПВК Вагнера, але є менш чисельними. Окрім того, солдати таких формувань, згідно з публічними оголошеннями вакансій, отримують значно вищу зарплатню, ніж вагнерівці.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло