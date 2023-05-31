Росія залишатиметься найбільшою загрозою для Британії до 2030 року – розвідка

Росія залишатиметься найбільшою загрозою для материкової частини Великої Британії до 2030 року.

Про це заявив голова військової розвідки Міноборони Британії Едріан Бьорд у своєму виступі перед членами Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

– Хоча недискреційним пріоритетом безпеки Великої Британії має бути наш рідний євроатлантичний регіон, і тут ми оцінюємо, що Росія залишатиметься найбільшою загрозою для материкової частини Сполученого Королівства до 2030 року, стає все більш очевидним, що безпека Європи невіддільна від безпеки всього світу – чи то внаслідок діяльності держав, чи то внаслідок зміни клімату, чи глобальних проблем у сфері охорони здоров’я, – сказав він.

Бьорд вказав на прагнення Британії встановити ширшу інтегровану присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

– Так само, як наші найближчі союзники і партнери в Індо-Тихоокеанському регіоні – Австралія, Нова Зеландія, Японія, Республіка Корея і Сінгапур – вжили заходів для протидії дестабілізуючому впливу Росії в Європі і підтримки України, так і Сполучене Королівство повинне бути готовим до викликів, які кидає Китай, – заявив очільник британської розвідки.

Китай буде конкурувати з Британією і може “порушити постачання ключових технологій і матеріалів, таких як мікропроцесори, напівпровідники і рідкоземельні елементи”, а його військові, розвідувальні, космічні та кібернетичні можливості “становлять дедалі більшу загрозу”.

– У світі зростаючої конкуренції ми вважаємо, що Китай становитиме найбільший виклик закордонним інтересам і економічній безпеці Великої Британії у 2030 році, – наголосив Бьорд.