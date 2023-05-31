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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Сунак планує візит до Байдена, щоб обговорити постачання військової допомоги Україні

Сунак планує візит до Байдена, щоб обговорити постачання військової допомоги Україні
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак проведе переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом наступного тижня. Серед головних тем – постачання військової допомоги України.

Про це йдеться у заяві представника прем’єр-міністра Британії іноземним журналістам.

Зазначається, що Ріші Сунак перебуватиме у Вашингтоні наступного тижня, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом, членами Конгресу та американськими бізнес-лідерами. Він планує обговорити подальше постачання військової допомоги Україні.

– Сунак буде у Вашингтоні в середу та четвер наступного тижня для зустрічей з Байденом, членами Конгресу та бізнес-лідерами США, – йдеться у заяві.

Це буде перший офіційний візит Ріші Сунака до Вашингтона після його призначення британським прем’єр-міністром. Його представник додав, що Сунак має наміри налагодити відносини зі США після виходу Британії з Європейського Союзу в 2020 році.

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Джерело: Sky News

Війна в Україні, Вашингтон, Велика Британія, Джо Байден, Ріші Сунак, США-Україна, українські військові
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