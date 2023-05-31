Сунак планує візит до Байдена, щоб обговорити постачання військової допомоги Україні
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак проведе переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом наступного тижня. Серед головних тем – постачання військової допомоги України.
Про це йдеться у заяві представника прем’єр-міністра Британії іноземним журналістам.
Зазначається, що Ріші Сунак перебуватиме у Вашингтоні наступного тижня, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом, членами Конгресу та американськими бізнес-лідерами. Він планує обговорити подальше постачання військової допомоги Україні.
– Сунак буде у Вашингтоні в середу та четвер наступного тижня для зустрічей з Байденом, членами Конгресу та бізнес-лідерами США, – йдеться у заяві.
Це буде перший офіційний візит Ріші Сунака до Вашингтона після його призначення британським прем’єр-міністром. Його представник додав, що Сунак має наміри налагодити відносини зі США після виходу Британії з Європейського Союзу в 2020 році.
Джерело: Sky News
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло