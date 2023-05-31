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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Чому HIMARS ефективніші за винищувачі F-16 – пояснив військовий аналітик

HIMARS
Фото: Генштаб ЗСУ

Австрійський військовий аналітик Том Купер стверджує, що американські артилерійські ракетні системи HIMARS набагато дешевші та ефективніші за винищувачі F-16, які хоче отримати Україна.

– Проблема з F-16 полягає в наступному: експлуатація й утримання цих літаків коштують надзвичайно дорого. Того, що ви отримуєте за цю величезну суму грошей, витрачених на їхню експлуатацію та утримання, занадто мало, – заявив він в інтерв’ю NV.

За його словами, HIMARS оснащені боєприпасами GLRMS, які фактично такі ж ефективні, як бомби JDAM для винищувачів F-16, ба більше – одна така установка за день може вдарити по ворогу в 10 разів більшою кількістю снарядів, аніж літак.

Інша проблема, яка може виникнути з винищувачами, на його думку, це їхня зношеність.

– Ви отримуєте F-16, навчаєте свої екіпажі, пілотів і наземний персонал протягом чотирьох-шести місяців, щоб працювати з ними, а за шість місяців усі F-16 розсипаються, тому що їм по 40 років, вони вичерпали свій ресурс. Ви більше не можете літати на них, це небезпечно, – пояснив Купер.

Купер вважає, що Україні більше б підійшли такі літаки, як шведський Saab 39 Gripen або американський F-18 Hornet, а в ідеалі – F-35 Lightning II.

– F-35 – найновіший винищувач-бомбардувальник Сухопутних військ США, Повітряних сил НАТО та Ізраїлю. Ніщо менше дійсно не буде ефективним проти Росії. Чому? Тому що такий літак дійсно може проникнути крізь російську ППО. F-16 цього не зможе зробити. Gripen і Eurofighter Typhoon теж не зможуть зробити це, – підсумував аналітик.

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Джерело: Новое время
HIMARS, Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Летальна зброя, Російська агресія
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