Глава Єврокомісії: Ми маємо наблизити ЄС до України, а не просто відчинити двері

У Євросоюзі з’явилося нове усвідомлення того, що недостатньо просто чекати, поки наші друзі за межами спільноти наблизяться до нас. Треба наблизити ЄС до них, як ми робимо з Україною, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на форумі Globsec у Братиславі.

– Недостатньо сказати, що двері відчинені. Ми також повинні взяти на себе відповідальність за те, щоб наблизити до нас тих, хто прагне стати членами нашого Союзу, – наголосила вона.

Вона вважає правильним рішення про надання Україні статусу кандидата, тож тепер ЄС має бути поруч на кожному кроці її шляху до повноправного членства.

– Справа в тому, що навіть борючись за своє виживання, українці проводять важливі реформи для зміцнення своєї демократії. Україна продовжує просуватися до ЄС, попри все. І ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб наблизити та прискорити досягнення Україною справедливого і тривалого миру, – додала фон дер Ляєн.

Україна очікує на офіційну оцінку Єврокомісією прогресу у виконанні так званого домашнього завдання. Йдеться про сім рекомендацій, які наша країна отримала разом зі статусом кандидата в члени ЄС. Їхнє виконання дозволить розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Джерело: European Commission

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