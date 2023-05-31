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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Німеччина закриє чотири із п’яти консульств РФ

Німеччина закриє чотири із п’яти консульств РФ
Фото: Pexels

Уряд Німеччини вимагає до кінця року закрити чотири з п’яти консульств Росії у відповідь на рішення Москви про встановлення ліміту на кількість співробітників німецького посольства та пов’язаних з ним органів.

Про це повідомив на брифінгу речник МЗС Німеччини Крістофер Бурґер.

– Щодо російської присутності в Німеччині, прийнято рішення на умовах взаємності – з метою дотриматися паритету обопільної присутності як у кадровому, так і структурному відношенні, – пояснив дипломат.

Нещодавно в уряді РФ заявили, що скорочують до 350 чисельність співробітників німецьких установ на території країни, включно з тими, хто працює в органах культури і школах.

За словами Бурґера, це означає, що Німеччина до листопада має закрити свої консульства в Єкатеринбурзі, Новосибірську та Калінінграді.

У квітні цього року Німеччина ухвалила рішення про масове видворення російських дипломатів. Тоді в російському МЗС пригрозили контрзаходами, заявивши, що Москва у відповідь також вишле німецьких дипломатів, “суттєво обмеживши їхню кількість в РФ”.

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Джерело: AP
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