Сі Цзіньпін закликав керівників нацбезпеки Китаю готуватися до “найгірших сценаріїв”
Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що керівникам національної безпеки необхідно думати про найгірші сценарії та готуватися до так званого бурхливого моря.
Він стверджує, що нібито складності та труднощі, пов’язані з питаннями національної безпеки Китаю значно збільшилися.
– Ми повинні дотримуватися мислення, орієнтованого на результат. Маємо бути готовими пройти серйозні випробування сильними вітрами й бурхливими хвилями, навіть небезпечними, штормовими морями, – сказав китайський лідер.
Ці заяви Сі Цзіньпін зробив на тлі того, що Пекін стикається з деякими викликами, серед яких – проблеми у сфері економіки.
Він стверджує, що Китай повинен прискорити модернізацію системи та сил національної безпеки, а також стати ефективнішим в реальних бойових діях та під час практичного застосування.
Сі Цзіньпін закликав Китай створювати нові системи моніторингу ризиків національній безпеці та раннього попередження, посилити освіту з питань нацбезпеки, удосконалити управління безпекою даних і штучного інтелекту.
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