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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Сі Цзіньпін закликав керівників нацбезпеки Китаю готуватися до “найгірших сценаріїв”

Сі Цзіньпін
Фото: Depositphotos

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що керівникам національної безпеки необхідно думати про найгірші сценарії та готуватися до так званого бурхливого моря.

Він стверджує, що нібито складності та труднощі, пов’язані з питаннями національної безпеки Китаю значно збільшилися.

– Ми повинні дотримуватися мислення, орієнтованого на результат. Маємо бути готовими пройти серйозні випробування сильними вітрами й бурхливими хвилями, навіть небезпечними, штормовими морями, – сказав китайський лідер.

Ці заяви Сі Цзіньпін зробив на тлі того, що Пекін стикається з деякими викликами, серед яких – проблеми у сфері економіки.

Він стверджує, що Китай повинен прискорити модернізацію системи та сил національної безпеки, а також стати ефективнішим в реальних бойових діях та під час практичного застосування.

Сі Цзіньпін закликав Китай створювати нові системи моніторингу ризиків національній безпеці та раннього попередження, посилити освіту з питань нацбезпеки, удосконалити управління безпекою даних і штучного інтелекту.

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Джерело: CNN
Китай, Національна безпека, Пекін, Сі Цзіньпін
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