У Краснодарському краї – пожежа на НПЗ, влада каже про атаку БпЛА

У Краснодарському краї РФ сталася пожежа на території Афіпського нафтопереробного заводу, ймовірно, через удар дрона.

Про це повідомив губернатор області Веніамін Кондратьєв.

– Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БпЛА, – написав він.

Згодом Кондратьєв заявив, що пожежу на НПЗ повністю ліквідовано. За його словами, постраждалих немає.

На місці працювали пожежні розрахунки підприємства, МНС та екстрені служби. Площа займання становила близько 100 квадратних метрів.

Уранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї РФ прогриміли вибухи, повідомлялося про атаку понад 30 безпілотників.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна ніяк не причетна до ранкової атаки дронів на Москву.

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